Великобритания припугнула ЕС охлаждением отношений

Фрост: торговое соглашение Великобритании и ЕС может вызвать холодное недоверие между нами

Курирующий вопросы Brexit британский министр Дэвид Фрост припугнул Евросоюз (ЕС) долгосрочным охлаждением отношений с Великобританией, если разногласия по соглашению, регулирующему торговлю с Северной Ирландией, не будут разрешены, сообщает Associated Press.

Как заявил Фрост, протокол Северной Ирландии — торговое соглашение Великобритании и ЕС, принятое после Brexit, — нуждается в существенных изменениях. «Ставки высоки, аргументы могут быть ожесточенными, и я беспокоюсь, что этот процесс может вызвать холодное недоверие между нами и ЕС, которое может отразиться на наших отношениях», — заявил Фрост.

После Brexit Северная Ирландия покинула Евросоюз в составе Великобритании, но осталась частью таможенной территории ЕС. Двойной статус позволил избежать появления границы между Севером и остальной Ирландией, однако потребовал введения ряда мер для торговли с Британией. Согласно «североирландскому протоколу», все товары, поступающие в регион из остальной части Соединенного Королевства через морскую границу, должны проходить таможенную проверку. При этом сухопутная граница осталась открытой. Такие меры направлены на то, чтобы ограничить доступ британцев к единому европейскому рынку, сохраняя при этом открытую границу между Севером и остальной Ирландией.

Проверки, которым по протоколу подвергаются товары из Британии, вызвали недовольство Профсоюзного сообщества Северной Ирландии, поскольку они налагают обременительную бюрократическую волокиту на бизнес и ослабляют связи территории с остальной частью Великобритании. «Это не наша позиция. Очевидно, что по вопросу Северной Ирландии всегда будут нужны специальные договоренности между Великобританией и ЕС. Это вопрос поиска правильного баланса», — заявил Фрост.

Британский министр отмечал, что сделка, ранее названная успешной, теперь требует изменений, а «североирландский протокол» — пересмотра, либо отмены, так как он непоследователен и расплывчат. В течение нескольких месяцев Фрост добивался внесения изменений в соглашение, но ЕС неоднократно отказывался от возобновления дискуссий после многолетних переговоров. По мнению британского правительства, единственный способ заставить протокол работать — это «значительно уменьшить или устранить барьеры», которые фактически создали границу вдоль Ирландского моря.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года. После Brexit стороны соглашения столкнулись с несколькими проблемами, касающимися торговли. До конца 2020-го Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле, но конфликт, касающийся поставок продуктов в Северную Ирландию, продолжился — в британских СМИ противостояние получило название «войны за сосиски». По мнению Лондона, «североирландский протокол» мешает ввозу туда продукции из других частей Великобритании, поскольку он предполагает оформление дополнительной документации.