Отличие брюк на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Покупательница заказала новую одежду в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing и удивилась ее отличию от рекламной фотографии на сайте. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Джорджия Лавт (Georgia Lovett) объяснила, что решила приобрести латексные брюки красного цвета с расклешенными штанинами. Девушка прикрепила снимок с сайта магазина и показала, как они сидят на модели. На фото видно, что штаны облегают ее бедра и ягодицы.

После этого она примерила обновку и продемонстрировала, что в реальности брюки оказались ей велики и сели не по фигуре. «Костюмы на Хэллоуин не всегда выглядят так, как хотелось бы… Или, может быть, дело во мне, кто знает», — подписала она ролик, набравший 776,6 тысячи просмотров и 36,4 тысячи лайков.

Пользователей сети рассмешило видео Лавт. «Почему брюки от Pretty Little Thing всегда такие длинные?», «Спасибо тебе за этот пост, я как раз собиралась купить эти штаны, ты меня уберегла», «Боже, я заказывала их в прошлом году и столкнулась с такой же проблемой», «Это очень смешно», «О чем думают дизайнеры?» — писали они.

Ранее в октябре легинсы размера L оказались малы полной клиентке Zara и вывели ее из себя. На размещенных кадрах жительница Лондона Милли Гартон объяснила, что заказала в интернет-магазине упомянутой марки черные кожаные легинсы размера L. На видео девушка продемонстрировала, что не смогла натянуть новую вещь, поскольку ее фактический размер оказался меньше указанного на ярлыке, и это вывело ее из себя.