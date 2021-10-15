Российские власти захотели контролировать рекомендательные алгоритмы соцсетей

Российские власти будут контролировать работу рекомендательных систем, используемых в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, YouTube и других медиаплатформах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на готовящийся законопроект.

Согласно документу, площадки должны будут предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, а также обеспечить им возможность отключения алгоритмов, формирующих в ленте специально подобранные контент, товары или услуги. При этом данные пользователей должны быть защищены. В случае принятия законопроекта, под его действие подпадут не только социальные сети, но также новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.

Как считают депутаты Госдумы, подобные рекомендательные системы повышают риски социальных конфликтов. В свою очередь, представители бизнес-сообщества опасаются, что подобная инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев оценил необходимость закона о регулировании алгоритмов соцсетей. По его словам, ни одна соцсеть не имеет права манипулировать вниманием пользователей.