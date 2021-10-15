Россиянам назвали пять главных факторов долголетия

Директор Национального исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, заслуженный врач России, профессор Оксана Драпкина, выступая на третьем Евразийском женском форуме, назвала пять факторов долголетия. Ее слова в пятницу, 15 октября, приводит РИА Новости.

«Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни… На 36 процентов ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять», — рассказала она.

Так, по словам Драпкиной, чтобы сохранить здоровье, нужно не курить, не солить еду, не злоупотреблять алкоголем, больше ходить и есть овощи и фрукты.

Ранее доктор биологических наук, геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев заявил, что секрет долголетия состоит из «трех слагаемых», придерживаясь которых можно дожить до глубокой старости. Первое — это питание, второе — физическая активность и, наконец, третье — ментальное здоровье.