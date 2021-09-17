Раскрыта лучшая диета для долголетия

Ученые Института Бака по исследованию старения в США раскрыли диету, которая может существенно увеличить продолжительность жизни, пишет Express.

По словам медиков, излишнее потребление углеводов создает большую метаболическую нагрузку на организм. Постоянное увеличение уровня сахара в крови приводит к росту веса, ухудшению обмена веществ, к риску появления сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток инсулина в крови приводит к высокому кровяному давлению, накопления холестерина, раку.

По мнению американских ученых, из-за этого нужно придерживаться низкоуглеводной диеты. Они назвали ее «эликсиром молодости» и долголетия. Биологи пришли к выводу, что лучше всего придерживаться кетогенной, или кето-диеты (диеты с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов). По их словам, она способствует сохранению памяти, двигательных функций, а также увеличивает продолжительность жизни. Диета также положительно сказалась на состоянии добровольцев, пациентов с диабетом второго типа: им удалось похудеть и снизить уровень сахара в крови.

Вторым важным правилом для долголетия ученые считают увеличение количества продуктов на растительной основе в рационе. К примеру, любители растительной пищи во время наблюдения имели на 16 процентов более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе сердечные приступы, инсульт и сердечная недостаточность.

Ранее выяснилось, что люди, ежедневно потреблявшие около пяти порций фруктов и овощей, имели наибольшую продолжительность жизни. При этом метаанализ показал, что потребление крахмалистых овощей, например, гороха, кукурузы, картофеля, не снижало у респондентов риск преждевременной смерти.