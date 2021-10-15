В Ленинградской области нашли тело пропавшей женщины в заброшенном доме

Сожитель пропавшей в Ленобласти женщины заявил, что убил ее и спрятал в заброшенном доме

Бывшего сожителя женщины, которая ранее пропала в Ленинградской области, задержали по подозрению в ее убийстве. В ходе следствия мужчина признал свою вину и указал место, где находится тело жертвы — в воде в заброшенном доме в городе Кудрово. Об этом сообщается на сайте СК по Ленинградской области

13 октября текущего года в СК поступила информация об исчезновении жительницы Всеволожского района 1997 года рождения, которая 9 октября ушла из дома и не вернулась, говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Уточняется, что личность погибшей будет подтверждена после проведения судебно-медицинской экспертизы, а также, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее велосипедисты нашли изуродованное тело женщины без глаз в лесном массиве Ленобласти, у нее выявили перелом челюсти и следы удушения на шее. Сообщалось, что останки были обнаружены в окрестностях деревни Мяглово Колтушского сельского поселения Всеволожского района.