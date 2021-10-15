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Финляндия начала закрывать счета российских компаний

Торгпредство России в Финляндии: российским компаниям закрывают доступ к местным банкам
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Фото: Vesa Moilanen / Reuters

Российский бизнес начал сталкиваться с массовым закрытием счетов в банках Финляндии, а также отказом открывать их. Об этом на российско-финляндском круглом столе по банковской тематике сообщило торговое представительство РФ в стране. Отчет о встрече размещен на сайте ведомства.

Глава торгпредства Антон Логинов заметил, что проблема впервые проявилась еще в 2015 году, но с тех пор случаи стали далеко не единичными. Ситуация угрожает как российским инвесторам, так и самой финской экономике, ведь зачастую российские компании входят в список крупных работодателей и налогоплательщиков в конкретных регионах.

Как указали в ведомстве, в Финляндию вложено около трех миллиардов долларов из России. В проектах участвуют такие компании, как «Норильский никель» и «Росатом», но закрытый доступ к местным банкам тормозит сотрудничество стран.

В ответ департамента Агентства финансового контроля Финляндии Пекки Васара заметил, что ужесточение финансового законодательства Евросоюза заставляет финские банки внимательнее подходить к предоставлению услуг иностранным клиентам. Речь идет о борьбе с «отмыванием» денег, в рамках которой у кредитной организации должна быть возможность идентификации клиента и реальных бенефициаров обслуживаемой компании. В случае с компаниями из России найти такую информацию бывает затруднительно, что и становится поводом для многочисленных отказов.

Российская сторона напомнила, что не сталкивается со сложностями в других странах ЕС. Кроме того, Россия не включена в перечень высокорисковых стран, операции с которыми банки из Евросоюза должны подвергать особенно тщательной проверке.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в скором времени страна постепенно откажется от закупки нефти в России. Уже к 2035 году власти намерены сделать национальную экономику углеродно-нейтральной, что сократит потребление углеводородов. При этом процесс уже идет — в 2020 году закупка российской нефти снизилась на 16 процентов по сравнению с 2019 годом.

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