Меган Фокс взволновала поклонников снимком в откровенном платье

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в рекламной кампании бренда одежды Boohoo в откровенном образе и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети кадре 35-летняя знаменитость запечатлели на красном фоне. Она попозировала в черном платье длины мини с длинными рукавами. Наряд оформлен глубоким декольте со шнуровкой на шее. Образ звезды дополнили серебристые серьги-кольца. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети восхитились внешним видом Фокс в комментариях под публикацией. «Я обожаю Меган Фокс!», «Она такая красивая, боже мой!», «Просто богиня!», «Черт возьми, какая же она горячая!», «Я просто кричу от ее красоты! Я так ее люблю», — писали они.

Известно, что в новую коллекцию, разработанную Меган Фокс совместно с брендом Boohoo, войдут вечерние платья, деловые костюмы, юбки, топы и верхняя одежда. Обновление появится на сайте марки во вторник, 19 октября.

В сентябре Меган Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье. Папарацци запечатлели знаменитость вместе с ее возлюбленным, музыкантом Колсоном Бейкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Манекенщица появилась на мероприятии в блестящих трусах-стрингах и платье длины макси из прозрачной ткани люксового бренда Mugler, которое полностью оголяло ее тело.