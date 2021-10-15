Польша выдала России скрывавшегося 27 лет предполагаемого убийцу школьницы

Польша экстрадирует россиянина, который в 1994 году задушил школьницу в Сыктывкаре

Польша экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве, который скрывался от правосудия 27 лет — по версии следствия, он задушил 14-летнюю школьницу, после чего смог уехать из страны по поддельным документам. Об этом в пятницу, 15 октября, «Ленте.ру» сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Как считает следствие, предполагаемый убийца, Семен Гуцан вместе с сообщником в 1994 году в Сыктывкаре задушил 14-летнюю школьницу. Было возбуждено уголовное дело по статье 102 («Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц») УК РСФСР, но Гуцану удалось скрыться.

Генеральная прокуратура объявила его в международный розыск. В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа. Позже его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

Защита Гуцана пыталась не допустить его выдачу российской стороне, но в сентябре 2021 года Министр юстиции Польши принял окончательное решение о выдаче.