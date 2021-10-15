Женщина раскрыла опасность отказа от сушки волос феном

Профессиональный парикмахер раскрыла опасность отказа от сушки волос с помощью фена. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Нерия (Nerija) регулярно делится на своей странице советами по уходу за волосами. На одном из последних видео она рассказала, почему не следует оставлять пряди высыхать естественным путем.

Женщина назвала следствием такого метода ломкость и секущиеся концы. «Когда волосы соприкасаются с водой, они набухают. Чем дольше пряди остаются мокрыми, тем больше давления вода оказывает на состав волоса, что может привести к повреждению структуры», — объяснила она.

Специалистка порекомендовала подождать, пока волосы не станут сухими примерно на 70-80 процентов, а затем уже воспользоваться феном. При этом она подчеркнула, что во время этого процесса необходимо пользоваться термозащитным средством. «Многие злоупотребляют горячими инструментами и не используют никакой защиты, однако это тоже может легко привести к повреждению волос», — отметила парикмахер.

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Публикация Нерии стала вирусной и набрала 80 тысяч просмотров и почти 3,5 тысячи лайков. Пользователи сети обсудили предоставленную информацию в комментариях. «Мои волосы всегда высыхали естественным путем. Я пользовалась феном только в случае, если собиралась делать укладку», «Это удивительно, но факт. Я комбинирую способы сушки», «Я перестала сушить волосы семь лет назад, и они никогда не выглядели так плохо, как сейчас», «Что? Почему я узнала об этом только сейчас?» — высказывались они.

В сентябре парикмахер из США раскрыл опасность красок для волос из супермаркета. «Краски, которые продаются в обычных магазинах, содержат большое количество аммиака, который наносит волосам непоправимый ущерб. Кроме того, в их состав входят соли металлов и красители, которые не позволяют волосам окрашиваться равномерно в будущем», — объяснил стилист.