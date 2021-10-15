Начальника отдела МВД отстранили от должности после прыжка обвиняемого из окна

Начальника 10-го отдела следственной части ГСУ МВД подполковника Антона Панкова отстранили от должности после того, как из окна здания МВД выпрыгнул ожидающий очной ставки россиянин. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, после смерти обвиняемого Следственный комитет России начал проверку.

12 октября из окна здания ГСУ МВД выпал Валерий Кулиш, обвиняемый в мошенничестве. Мужчина сидел в коридоре, ожидая очную ставку, а затем якобы решил сбежать из здания, выпрыгнув в окно. По дороге в больницу он скончался.

Отмечалось, что незадолго до происшествия он заключил досудебное соглашение со следствием. Он рассказал, что входил в группировку, убивавшую людей и переписывавшую на себя их имущество, а также дал показания на других участников банды. С одним из них и должна была состояться очная ставка.