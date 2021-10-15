Сдутое колесо принесло мужчине 35 миллионов рублей

Житель американского штата Мичиган сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что на его автомобиле сдулось колесо. Об этом сообщает издание UPI.

48-летний житель округа Джинеси рассказал, что остановился на автомобильной заправке в городе Гранд-Блан, чтобы накачать сдутое колесо. Американцу пришлось зайти в магазин при заправке, чтобы разменять деньги и получить мелочь, необходимую для оплаты услуги по накачиванию в автомате.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

В магазине мужчина решил приобрести два билета моментальной лотереи. «Я вернулся в машину, стер защитный слой с одного из них и увидел три одинаковых символа и сумму приза. Я понял, что разбогател!» — заявил он. Лотерейный билет принес мужчине главный приз в 500 тысяч долларов (35,9 миллиона рублей).

«Мы с отцом много лет играли в лотерею вместе и всегда говорили, что, если сорвем джекпот, больше не будет необходимости играть. Это последний билет, который я купил в своей жизни», — сказал игрок. Американец решил отложить полученные деньги в качестве сбережений на жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Олейте, штат Канзас, приехала пораньше в автосервис, чтобы сменить шины, и сорвала джекпот. Чтобы скоротать время, она решила зайти в магазин и купить несколько билетов моментальной лотереи.