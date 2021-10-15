Девушка сбросила 30 килограммов за год и раскрыла секрет похудения

Австралийка похудела за 30 килограммов после того, как ее не узнала при встрече мать

Австралийка сбросила 30 килограммов за год после того, как мать не узнала ее при встрече в аэропорту, и раскрыла секрет похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Кора Хендерсон из Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, рассказала, что набрала вес, работая стюардессой. Работа отнимала много времени, девушка в основном питалась, заказывая еду из «Макдоналдса» в фудкорте аэропорта и покупая домой «нездоровую пищу и снеки». В итоге она располнела до 95 килограммов, однако не обращала на это внимание.

Поворотным моментом на пути к похудению для Хендерсон стал день в начале 2020 года, когда она встречала в аэропорту мать, с которой не виделась полгода. «Мама не узнала меня, потому что я настолько сильно располнела. Она усадила меня и спросила, что происходит», — поделилась воспоминаниями Хендерсон. Девушка призналась, что разговор с матерью был «очень тяжелым», однако она уверена, что если бы не эта беседа, то она бы «наверно, прибавила еще 10 килограммов». На следующий день после разговора с матерью Хендерсон решила поменять образ жизни и сбросить лишний вес.

Она полностью отказалась от вредной пищи, которая была основой ее рациона, и записалась в спортзал. Девушка значительно уменьшила порции еды, занималась как минимум по часу в день и пила только чистую воду. «Поначалу было очень тяжело. Я была совершенно неподготовленной к упражнениям, а на беговой дорожке вообще могла продержаться только секунд 20», — вспоминает Хендерсон.

Она рассказала, что сбросить последние 10 килограммов было особенно тяжело, однако через год с начала занятий ее вес составлял уже 65 килограммов. «Важно помнить, что никто не сделает за вас эту работу. Ничего не случится, если вы будете просто сидеть на месте. Сосредоточьтесь на диете, физических упражнениях и режиме», — подытожила Хендерсон.

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