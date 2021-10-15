Российский мэр рассказал в TikTok о правилах пешехода под нецензурную песню

Мэр Вологды Сергей Воропанов выложил ролик в TikTok под нецензурную песню Cha Cha в исполнении Freddie Dredd, в которой отчетливо слышны слова No bitch you fucking dumb («Нет, сука, ты чертовски тупой» — прим. «Ленты.ру»). В нем градоначальник рассказал о безопасности пешеходов. Видео появилось на его странице в соцсети.

Воропанов объяснил, что принял участие во флэшмобе. Рэп-композицию с нецензурной лексикой мэр использовал лишь для привлечения влияния молодежи, рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

«Полезный контент стараемся использовать на всех платформах и подготавливаем его под целевую аудиторию, в TikTok — это молодежь, которая оценит полезный посыл видео под знакомый им звук», — отметил Воропанов.

Мэр уточнил, что пользователи TikTok положительно отреагировали на видео.

Ранее медики назвали популярный среди молодежи тренд в TikTok опасным для жизни. В соцсети начали распространяться ролики, в которых подростки скручивают друг другу на макушке небольшие пряди волос, а потом резко дергают их вверх, чтобы услышать характерный щелчок. Стало известно, что описанная манипуляция может привести к большому количеству опасных для здоровья последствий.