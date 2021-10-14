Популярный TikTok-тренд оказался опасным для жизни

Врачи назвали популярный среди молодежи тренд в TikTok опасным для жизни. Об этом сообщает Tyla.

В соцсети начали распространяться видео, в которых подростки скручивают друг другу на макушке небольшие пряди волос, а затем резко дергают их вверх, чтобы услышать характерный щелчок. Оказалось, что описанная манипуляция может привести к большому количеству опасных для здоровья последствий.

Специалист по пересадке волос турецкой клиники Vera Clinic Гохан Вайни (Gokhan Vayni) заявил, что такие действия могут вызвать внутреннее кровотечение, а также спровоцировать возникновение язв и воспалений. «Щелчок, который вы слышите, — это мягкая ткань, расположенная между кожей головы и черепом, отрывающаяся от кости», — пояснил он.

Директор клиники Cosmedics skin clinics в Великобритании Рос Перри (Ross Perry) добавил, что подобные манипуляции провоцируют проблемы с ростом волос и различного рода повреждения кожи головы. «Во-первых, вы можете легко порвать внутреннюю часть кожи головы, что спровоцирует появление всевозможных инфекций. Также вы повредите волосяные фолликулы, а это может быть чревато частичным облысением», — подчеркнул эксперт.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.