Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в пятницу, 15 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии Московской биржи вырос на 0,36 процента, до 4274,49 пункта, индекс РТС — на 0,65 процента, до 1888,22 пункта.

Курс доллара на 10:10 мск торговался по 71,27 рубля (минус 0,08 рубля), курс евро — по 82,76 рубля (плюс 0,01 рубля).

Баррель нефти марки Brent стоил 84,84 доллара (плюс процент), марки WTI — 82,03 доллара (плюс 0,89 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1237 долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Татнефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», однако подорожание их акций на 10:15 не превысило одного процента. Аутсайдерами в начале сессии стали «Магнит» (минус 1,14 процента, до 6285,5 рубля за акцию), «Полюс» (минус 0,82 процента, до 13 570 рубля) и «Полиметалл» (минус 0,66 процента, до 1318,8 рубля).