Суд взыскал с России более четырех миллионов рублей за приговор Мисюриной

Врачу Елене Мисюриной возместили более четырех миллионов рублей за отмененный приговор

Врачу-гематологу Елене Мисюриной, которой ранее отменили приговор за смерть пациента вследствие врачебной ошибки, возместили более четырех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда Зоя Красцова.

По ее данным, суд частично удовлетворил заявление реабилитированной Мисюриной о возмещении имущественного вреда из-за уголовного преследования. С Российской Федерации в ее пользу взыскали 4,3 миллиона рублей.

22 января 2018 года суд приговорил врача к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента, однако 4 марта 2021 года Мосгорсуд отменил решение и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

По версии следствия, 25 июля 2013 года Мисюрина при проведении трепанобиопсии нарушила методику выполнения манипуляции и повредила пациенту кровеносные сосуды. В итоге он скончался через несколько дней.

Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет.