Жительница Ингушетии получила медаль от Путина

В Ингушетии 18-летняя жительница республики Сабина Эсиева получила медаль «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал резидент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Эсиеву Сабину Мустафаевну, учащуюся частного профессионального образовательного учреждения "Гуманитарный колледж" Республики Ингушетия», — говорится в документе.

Отмечается, что в марте Эсиева заметила пожар, произошедший в частном доме в сельском поселении Плиево. Она забежала в задымленный дом, чтобы вывести оставшихся одних детей. Дом, несмотря на помощь, оказанную соседями и сотрудниками МЧС, сгорел дотла.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пригласил Эсиеву и ее семью в администрацию главы региона, вручил подарки и поблагодарил родителей девушки за ее воспитание