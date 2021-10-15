Курьер залез на третий этаж по фасаду жилого дома ради спасения ребенка

Курьер в провинции Хэнань, Китай, залез на третий этаж по фасаду жилого дома ради спасения повисшего на решетке ребенка. На видео произошедшего обратило внимание издание South China Morning Post.

Четырехлетняя девочка осталась дома одна. Она вылезла из окна квартиры наружу и застряла в балконной решетке. Очевидцами произошедшего стали соседи и курьер, который и решил спасти ребенка.

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Один из соседей безуспешно попытался затолкать девочку обратно в квартиру. В это время другие жители дома растянули внизу простыню, чтобы в случае падения поймать ребенка. Курьер без страховки забрался на третий этаж по фасаду дома и поддерживал девочку до тех пор, пока ее бабушка не вернулась домой и не затащила ребенка в квартиру. В результате произошедшего ребенок не пострадал.

Мужчину сняли с фасада пожарные. «У меня тоже четырехлетний ребенок, поэтому я не стал долго раздумывать», — объяснил он.

После произошедшего пользователи соцсетей поблагодарили китайца. «О боже! У него тряслись ноги от страха, но он сделал это!» — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Китае прохожие спасли ребенка, который вылез из окна второго этажа на парапет лоджии и не смог забраться обратно. Прохожие и работники окрестных магазинов раздобыли штору и растянули ее под балконом.