Сосед рискнул жизнью и спас двухлетнюю девочку от падения с шестого этажа

В китайской провинции Ухань мужчина спас двухлетнюю соседку, которая застряла в прутьях оконной решетки и чуть не упала с шестого этажа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Родители ненадолго оставили девочку одну в комнате. Она забралась на спинку дивана, стоявшего у окна, а потом провалилась сквозь прутья оконной решетки и повисла вниз головой.

Сосед с нижнего этажа увидел, что ребенок может в любой момент сорваться, выбрался на карниз и, рискуя собственной жизнью, поддерживал девочку в течение десяти минут, пока спасатели не вызволили ее.

Чтобы освободить ребенка, пожарным пришлось спилить один из прутьев. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что мужчина бросился в канал и спас тонущего мальчика в американском городе Вашингтон. Хуан Гонсалес ужинал c возлюбленной и дочерью в одном из ресторанов на берегу Вашингтонского канала, когда услышал крики о помощи. Американец бросился в воду и дотащил ребенка до лестницы, по которой оба выбрались на берег.