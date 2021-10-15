В Назрани проведут фестиваль меда

В Назрани 17 октября в рамках празднования 240-летия города проведут фестиваль меда. На сайте республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия указывается, что мероприятие организовано аграрным ведомством и организацией «Пчеловоды Ингушетии».

Фестиваль будет проходить на площади перед Дворцом культуры города Назрани.

У всех гостей мероприятия с 9:00 до 13:00 будет возможность продегустировать и приобрести экологически чистый продукт, созданный местными товаропроизводителями.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана захотели провести Международный день джаза и уже подали соответствующую заявку. По словам саксофониста, в Казани проявили «огромное желание» сделать город местом проведения Дня джаза. По его оценкам, мероприятие может пройти в российском городе в 2022 или 2023 году.