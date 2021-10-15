Британцам предсказали конец эпохи дешевой еды

В Великобритании эпоха дешевой еды, когда семью из четырех человек можно накормить за три фунта стерлингов (293 рубля), подходит к концу из-за растущих издержек производителей пищевой продукции. Значительное подорожание продуктов питания предсказал владелец крупнейшей по обороту компании в пищевой промышленности 2 Sisters Group Ранджит Сингх Бопаран, известный как «куриный король», передает Reuters.

Он предупредил, что рост цен на продовольствие может достигнуть двухзначных значений, поскольку производители будут перекладывать на потребителей растущие издержки. Помимо последствий от Brexit и COVID-19, пятая в мире по величине экономика столкнулась с острой нехваткой водителей-дальнобойщиков, грузчиков, мясников и складских работников, что негативно влияет на цепочки поставок. Кроме того, Бопаран рассказал, что стоимость кормов, добавок, ветеринарных расходов и заработная плата выросли на 15-20 процентов, электроэнергия и необходимый для пищевой промышленности углекислый газ подорожали более чем в пять раз с начала этого года, а упаковка стала дороже на 20 процентов за шесть месяцев.

Бопаран, который производит около трети всей продукции птицеводства, потребляемой в Великобритании, не думает, что британское правительство сможет решить все проблемы или контролировать инфляцию. Предприниматель сообщил, что будет инвестировать в автоматизацию производства, поскольку из-за снижения предложения на рынке труда работникам приходится платить все больше.

Премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что экономика Великобритании должна перестать зависеть от дешевой импортной рабочей силы и что зарплаты придется повышать. Правительство Джонсона отрицает, что Brexit негативно повлиял на национальную экономику, хотя ни одна другая европейская страна не сталкивалась с подобными масштабными сбоями в цепочках поставок.

Из-за них полки в супермаркетах опустели. Согласно отчету Национальной статистической службы, 25 процентов граждан Соединенного Королевства не могут купить продукты питания, при этом 17 процентов британцев столкнулись с трудностями при покупке товаров первой необходимости. Каждый десятый опрошенный рассказал об урезании расходов.

Согласно официальным данным о потребительских ценах, в августе цены на продукты питания выросли на 0,2 процента в годовом выражении, прервав девятимесячный период снижения.