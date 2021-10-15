США обеспокоились способностью России «приземлять» F-35 без единого выстрела

В АНБ США заявили, что у РФ есть способность «приземлять» истребители F-35 без выстрела

Агентство национальной безопасности (АНБ) обеспокоилось способностью России и Китая, а также в некоторой степени Ирана И КНДР «приземлять» американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II без единого выстрела, пишет Popular Mechanics.

В подразделении Минобороны США опасаются, что становящийся все более многополярным мир приводит к появлению иностранных киберпреступников, действия которых могут поставить под угрозу системы вооружений США.

По словам главы управления кибербезопасности АНБ Роба Джойса, которого приводит издание Breaking Defense, американские военные, проведя 20 лет в Афганистане, не сталкивались с высокотехнологичным противником, а в настоящее время «даже не думают» о том, каким образом их корабли, самолеты и наземные системы будут работать без компьютера. «Но у ближайших противников есть возможности использовать нас, когда мы делаем что-то неправильно», — сказал он.

Popular Mechanics отмечает, что «почти все американское оружие, за исключением стрелкового оружия и оружия, обслуживаемого экипажем (например, пулеметов), включает встроенные компьютерные системы». «Компьютеры добавляют функциональные возможности, в том числе управление огнем, навигацию и связь. Компьютеры часто связаны в большие, иногда охватывающие весь земной шар, сети, способные отдавать приказы, собирать данные, сообщать о появлении врага и даже координировать атаку», — пишет издание.

Согласно журналу, использование противниками США компьютерных уязвимостей может вывести из строя американские корабли, самолеты и спутники. «АНБ хочет, чтобы военно-промышленный комплекс серьезно относился к уязвимостям в киберпространстве», — пишет издание.

В августе Breaking Defense сообщило, что интегрированная сеть операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN) истребителей F-35 Lightning II имеет преимущества перед автономной логистической информационной системой Autonomic Logistics Information System (ALIS). Одним из основных отличий первой от второй называется использование в ODIN облачных технологий, позволяющих разработчикам оперативно добавлять обновления программного обеспечения. Недостатками новой системы называется ее большая открытость, которая теоретически повышает риски несанкционированного доступа. В публикации отмечается, что, вероятно, США и Великобритания получат преимущества в использовании ODIN перед другими «стойкими союзниками».