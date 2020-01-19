Все F-35 подчинятся «Вотану»

Автономная логистическая информационная система Autonomic Logistics Information System (ALIS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II будет заменена интегрированной сетью операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN), сообщает Reuters.

Финансирование ODIN, получившей название в честь верховного бога в германо-скандинавской мифологи Одина (Вотана), будет проводиться в рамках бюджета ALIS. Практически все F-35 Lightning II к декабрю 2022 года должны подчиняться сети.

Причиной замены ALIS называются многочисленных проблем с внедрением, касающиеся, в частности, совместимости и избыточной сложности эксплуатации программного обеспечения.

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ODIN, подобно ALIS, будет предоставлять, в частности, оперативную информацию о техническом состоянии и боевой эффективности истребителя, а также логистические данные о доступе к комплектующим для его обслуживания и ремонта.

В январе 52 истребителя F-35A Lightning II 388-го и 419-го крыльев Военно-воздушных сил (ВВС) США с авиабазы Хилл в штате Юта выполнили «Слоновью прогулку».

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