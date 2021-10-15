Проклова ответила Булановой на заявление певицы о жертвах домогательств

Российская актриса Елена Проклова раскритиковала заявление певицы Татьяны Булановой о жертвах домогательств. Свою позицию Проклова объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее исполнительница хита «Не плачь» назвала проститутками женщин, рассказавших о случаях харассмента только спустя годы. Проклова ответила на это, заявив, что жертв сексуальных домогательств нельзя осуждать.

«Я тоже много знаю таких случаев. Я думаю, что, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной красной. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — рассказала 68-летняя артистка театра и кино, добавив, что знает множество людей, которые действительно пробивались в творческой среде подобным образом.

«Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая. Мы всегда работали исходя из творческого желания быть вместе», — подытожила Проклова.

В апреле этого года Проклова рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее преследовал и домогался некий известный артист. Она не стала раскрывать его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. Отдельные журналисты предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в СМИ.