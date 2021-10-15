Лукашенко предложил использовать опыт Союзного государства для интеграции СНГ

В условиях набирающего обороты мирового экономического кризиса страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны объединить усилия для защиты своих интересов на мировом рынке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств, передает БЕЛТА.

По его словам, для усиления роли СНГ в мире странам-членам Содружества необходимо углубить интеграцию по всем направлениям. Политик добавил, что в основе данного процесса можно использовать опыт создания Союзного государства.

«В сложившихся условиях опыт Союзного государства вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим. «Ленты.ру») и СНГ лучшие наработки», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что это стало бы реальным вкладом в гармонизацию экономической консолидации Евразии и формирование большого евразийского партнерства.

Глава государства также напомнил про санкции западных стран в отношении Белоруссии и указал на то, что все рынки в мире уже давно поделены. Данное положение, по его мнению, говорит о необходимости углубления кооперации стран СНГ.

7 октября Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал Европейский союз (ЕС) ввести пятый пакет санкций против республики на фоне усугубления миграционного кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии.

В документе содержатся предложения о включении в пакет экономических санкций металлургического, деревообрабатывающего и химического секторов. Также в Европарламенте отметили, что новые ограничения должны коснуться всех государственных банков и ключевых промышленных предприятий, в том числе «Беларуськалия» и «Белтелекома».