Российский губернатор предупредил о риске «десятой волны» коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям с предупреждением о риске «десятой волны» коронавируса. По его словам, ситуация не изменится, если горожане не будут вакцинироваться. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил глава российского региона, лекарства от COVID-19 «не было и нет». Единственный способ спасти себя от инфекции — сделать прививку. «Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии», — предупредил Жвачкин.

Он напомнил, что в СССР 100 процентов людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори, и от этого, по его утверждению, старшее поколение не стало слабым. «Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть», — заключил губернатор.

Ранее советника главы Крыма Олега Крючкова заблокировали в Facebook из-за поста, в котором он призвал антипрививочников «уйти самим» или пройти вакцинацию от COVID-19. Он также признался, что сам вакцинировался только после того, как перенес коронавирус дважды — в тяжелой и в легкой форме.