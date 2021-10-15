Популярная блогерша заметила в сериале фото и узнала на нем своего мужа

Блогершу Рианну Мейер вырезали с фотографии с ее мужем и взяли без спроса в сериал

Популярная TikTok-блогерша из Амстердама по имени Рианна Мейер (Rianne Meijer) заметила в сериале фото и узнала на нем своего супруга. Создатели шоу взяли снимок из Instagram девушки и заменили ее лицо фотографией другой женщины. За сутки ролик-разоблачение посмотрели более 2,6 миллиона раз.

Сперва Мейер показала скриншот своего поста в социальной сети. На нем был опубликован оригинал совместной фотографии блогерши и ее мужа. Затем она продемонстрировала момент из сериала, в котором две героини обсуждали трудности отношений, а рядом с ними стояла отредактированная фотография Мейер. Создатели шоу взяли снимок и заменили голову девушки на голову актрисы.

TikTok-блогерша посмеялась над ситуацией. «Кто она? Я не понимаю! Но вообще они хорошо смотрятся вместе. Не знаю, что еще сказать по этому поводу», — пошутила девушка. Ролик она подписала фразой: «Интернет — очень веселое место».

В итоге видео стало вирусным и дошло до создателей сериала. Позже Мейер написала, что команда проекта связалась с ней и принесла извинения. Блогерша добавила, что считает произошедшее забавной историей, над которой можно посмеяться.

Ранее блогерша с ником darcymcqueeny разоблачила бренд Poosh Accessories, который задолжал ей тысячу долларов за рекламу в социальных сетях. Бренд отправлял ей бесплатные продукты для рекламы, которую девушка публиковала на своей странице в TikTok. Когда суммарный доход превысил 800 долларов, компания попросила ее подождать выплату. Деньги ей так и не заплатили.

