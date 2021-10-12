Родившая первенца в 14 лет блогерша забеременела двенадцатым ребенком

TikTok-блогерша и мать 11 детей Вероника Мерритт (Veronica Merritt) рассказала, что снова забеременела и ждет двенадцатого ребенка. Своего первенца 36-летняя американка родила в 14 лет. По ее словам, они с мужем никогда не пользовались контрацепцией.

Под хэштегом #12kids (12 детей) многодетная блогерша из США опубликовала видео с сеанса УЗИ. При этом под экраном в кабинете врача видна табличка, запрещающая съемку во время приема. Свой ролик женщина сопроводила подписью «Не говорите мне, что делать».

Подписчики поздравили американку, а также высказали недоумение по поводу запрета. «Никогда не понимала этого. Это же мой ребенок. Почему мамам запрещено снимать?», «Это прекрасно! Жду не дождусь, когда покажете малыша», «Забавно, что в кадр попали эти огромные буквы о том, что съемка запрещена! Ха-ха», «Поздравляем и молимся за вас», «Очень счастлива за вас! Надеюсь, ваши дети тоже рады», — написали комментаторы.

В своем блоге в TikTok, на который подписано почти 100 тысяч человек, Мерритт рассказывает о своей жизни и воспитании детей. Американка еще училась в школе, когда забеременела старшей дочерью Викторией. С тех пор у нее родились Эндрю, Адам, Мара, Даша, Дарла, Марвелус, Марталия, Амелия, Далила и Донован. Самому младшему ребенку сейчас один год.

Ранее TikTok-блогерша и мать четверых детей показала полезный лайфхак для родителей младенцев. Она опубликовала ролик, в котором врач укачивал ее грудного сына таким образом, что младенец мгновенно засыпал. По ее словам, ребенок чувствует себя более комфортно, когда его тело во время убаюкивания двигают по часовой стрелке.

