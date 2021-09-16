Бывшая одинокой более года девушка неожиданно узнала о беременности

Врачи перепутали анализы и сказали бывшей одинокой больше года девушке, что она беременна

Британка поделилась в TikTok историей о том, как узнала от врачей о неожиданной беременности. Девушка объяснила, что новость крайне удивила ее, так как она была одинока больше года.

«Я обратилась к врачам из-за головокружений и болей в животе, которые беспокоили меня два-три раза в неделю. Мне посоветовали сдать анализ крови. Результат показал, что я беременна, хотя у меня не было секса год или два», — рассказала блогерша.

За пять дней ролик посмотрело около миллиона пользователей соцсети. В комментариях девушку просили опубликовать продолжение истории. В следующем видео британка объяснила: врачи перепутали ее анализ с чьим-то другим.

Чтобы перепроверить результаты, она сделала тест беременность, а затем еще раз сдала анализ крови. Врачи так и не передали ей результаты последних двух тестов и не помогли решить проблемы, с которыми она обратилась изначально. Однако в отсутствии беременности девушка уверена точно.

Пользователи сети поддержали блогершу и посоветовали несмотря на ошибку медиков, вернуться к ним, чтобы разобраться с головокружениями и болями в желудке. «У меня бы случился сердечный приступ, если бы мне сказали такое! Надеюсь, врачи смогут помочь тебе», «Такие симптомы могут быть при эндометриозе или синдрома поликистоза яичников», «Возможно, это просто гормональный дисбаланс», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось о том, как 25-летняя жительница Великобритании неожиданно попала в больницу из-за боли в животе. Она поняла, что беременна только тогда, когда у нее уже начались роды.