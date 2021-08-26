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25-летняя женщина узнала о беременности во время родов

Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила дочь в английском городе Нортгемптон
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Фото: страница Lorna Goodings в Facebook

Жительница английского города Нортгемптон, Великобритания, 25-летняя Лорна Гудингс неожиданно попала в больницу из-за боли в животе и осознала, что беременна, когда у нее уже начались роды. Об этом сообщает Metro.

В июне 2020 года Гудингс родила первую дочь Вивьен. После родов британка установила контрацептивный имплантат и вскоре почувствовала себя плохо — набрала лишний вес и начала страдать от вздутия живота. «Я сильно прибавила в весе, но знала, что это побочный эффект, поэтому не придала этому значения», — отметила она. Однако неприятные симптомы не проходили, и женщина обратилась к врачу, который предположил, что проблемы со здоровьем могли быть вызваны задержкой воды в организме из-за импланта, и посоветовал британке похудеть.

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«Я совершала длительные прогулки и активно пыталась сбросить вес в надежде, что это поможет избавиться от дискомфорта. Я не думала, что беременна, потому что знала, каково это, поскольку у меня был опыт вынашивания Вивьен», — отметила Гудингс.

В конце июля британке показалось, что у нее начались схватки, и она решила сделать тест на беременность. Результат оказался отрицательным, и она отправилась на вечеринку с друзьями. В течение вечера боль продолжала усиливаться и вскоре стала невыносимой. Друзья Гудингс отвезли ее в больницу, где выяснилось, что она рожает.

Через четыре часа 1 августа на свет появилась девочка, которую британка назвала Дафной. Одновременно удивленная и обрадованная Гудингс сообщила о случившемся своему партнеру — 42-летнему Нику Бурдяку, который в это время был на вечеринке. «Ник был в часе езды от нас и пьянствовал с друзьями, когда все это происходило, поэтому я рассказала ему только после родов. Он был потрясен и сокрушался, что не смог быть рядом», — рассказала Гудингс.

Через два дня после родов британка и ее дочь вернулись домой из больницы.

Ранее сообщалось, что 43-летняя Дженис Кервик из Лондона, Великобритания, приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила при подготовке к операции. В течение десяти лет Дженис и ее 39-летний муж Дэниел пытались зачать ребенка естественным путем и с помощью экстракорпорального оплодотворения.

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