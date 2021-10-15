Девушка хотела вылечить лошадь и случайно отравила бывшего жениха

Пользовательница Reddit с ником kasakavii поделилась историей о том, как случайно отравила своего соседа и по совместительству бывшего жениха слабительным для лошадей. Студентка ветеринарного отделения приготовила печенье для лечения больного животного и добавила в него слабительное. Лакомство решил попробовать бывший жених девушки, который не знал состава печенья.

Автор поста рассказала, что пекла печенье для старой лошади своего друга, у которой были проблемы с кишечником. По ее словам, животные не переносят запаха лекарства, поэтому ей пришлось добавить порошок в печенье, чтобы лошадь его съела. Она оставила десерт в холодильнике и ушла в университет.

После этого она получила сообщение от бывшего парня: «Эй, я надеюсь, ты не возражаешь: я съел несколько штук печенья, которое ты оставил в холодильнике, и я просто хотел сказать тебе, что они очень вкусные! Скучаю по твоей кулинарии». Девушка призналась, что сильно запаниковала и попросила парня немедленно обратиться в токсикологический центр.

Рассказчица призналась, что в итоге посчитала ситуацию забавной, и добавила, что ее бывший жених практически поправился после отравления печеньем. В комментариях под этой историей многие пользователи посмеялись вместе с автором. «Эти сумасшедшие домашние средства от COVID-19 выходят из-под контроля!» — поиронизировал над ситуацией один из них. Многие пользователи также оценили идею молодого ветеринара добавить лекарство в лакомство, чтобы облегчить лечение животного. Они признались, что сделали бы то же самое для своих питомцев.