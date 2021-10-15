В Госдуме прокомментировали сокращение срока проведения исследования на COVID-19

Сократить срок проведения исследования на коронавирусную инфекцию следовало уже давно. Так соответствующее решение Роспотребнадзора прокомментировал депутат Государственной Думы Федот Тумусов, сообщает в пятницу, 15 октября, Daily Moscow.

По его словам, сокращение сроков проведения исследования на коронавирус поможет ограничить дальнейшее распространение инфекции. Парламентарий также выразил мнение, что следует переходить на экспресс-тесты, которые показывают результат через 15 минут.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вдвое сократил срок проведения исследования на коронавирус с 48-ми до 24-х часов со времени прибытия материала в лабораторию.