Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на курорты Египта в ноябре

Семидневный экскурсионный тур на курорты Египта обойдется от 62 тысяч рублей для двоих туристов в ноябре. Оптимальную стоимость отдыха российским путешественникам назвали специалисты «Аргументов и фактов».

Средняя цена недельного отдыха в Хургаде в отеле категории «три звезды» с вылетом 12 ноября будет составлять 62 тысячи рублей на двоих. При этом уточняется, что питание и трансфер в путевку не включены.

Стоимость туров с размещением в четырехзвездочной гостинице обойдется дороже — от 73,5 тысячи рублей — такую сумму два человека заплатят за перелет по маршруту Москва — Хургада — Москва, проживание и питание по системе «все включено». При этом на территории данного отеля расположены три ресторана, три бара, бассейн, детская комната, спортивные площадки, спа-центр, сауна и бильярд.

Чуть дороже обойдется отдых на аналогичных условиях в Шарм-эш-Шейхе — путевка для пары будет стоить примерно 79 тысяч рублей. Пакетный тур в пятизвездочном отеле на восемь ночей обойдется двоим путешественникам в 120 тысяч рублей.

Ранее в октябре туроператоры предсказали надвигающийся дефицит мест в отелях Египта после снятия ограничений на чартерные и регулярные авиарейсы. По мнению специалистов, проблема также может возникнуть из-за увеличивающегося турпотока на курорты из европейских государств.