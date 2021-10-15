Стилист Решетовой оправдался за кражу образов западных звезд

Стилист популярных знаменитостей, таких как Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова, Алеко Надирян оправдался за обвинения пользователей сети в краже образов западных звезд. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Мужчина подчеркнул, что старается составлять яркие и запоминающиеся образы, однако большинство людей считают его стремления попыткой скопировать наряды зарубежных публичных личностей. «Мода — это не две фамилии на К и Х, это целая система, если какие-то образы начинают обильно повторяться, они становятся практически отдельным стилем. Стилисты так и работают, они не придумывают новый фасон», — подчеркнул эксперт.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы «Нам просто денег не хватает». Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад

Помимо этого специалист отметил, что тренды зарождаются на Западе, откуда потом приходят в Россию. По его словам, соотечественники считывают этот процесс как копирование, поскольку не готовы «мыслить в серой России слишком ярко и дерзко».

«Я не смогу убедить их в обратном, они так мыслят. Другие же понимают, что это съемка, специальная стилизация, LA-стиль. Остается только надеяться, что такие "“знающие толк в моде" люди в меньшинстве, и основная часть готова к переменам или хотя бы к расширению границ», — заключил стилист.

В марте Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате. 25-летняя знаменитость опубликовала в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком. В описании к снимку манекенщица отметила, что она вышла в свет в описанном образе 12 марта, а предпринимательница — 22 марта.