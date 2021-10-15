ВС назвал значительным правонарушением нахождение без маски в магазине

Верховный суд (ВС) России назвал значительным правонарушением нахождение человека в магазине без маски. Об этом сказано в постановлении судебной коллегии, передает РИА Новости.

В Верховный суд обратился житель Якутии, которого полицейские заметили без маски в магазине «Колобок». Они выписали ему минимально возможное наказание и ограничились предупреждением. При этом мужчина все равно обратился в ведомство с требованием отменить постановление суда или признать его проступок малозначительным, чтобы освободить себя от наказания.

Ведомство отклонило требование россиянина и напомнило, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Ранее Верховный суд России отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней. Иск об этом подали более 1000 россиян, которые были недовольны карантином в стране. Наравне с коронавирусной инфекцией в постановлении к опасным болезням приравнивается чума, холера, туберкулез, ВИЧ, малярия и другие.