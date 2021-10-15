В США назвали главный недостаток российского Т-90

Главным недостатком российского танка Т-90 является низкая стойкость к огню современных противотанковых ракет. К такому выводу пришел бывший офицер армии США Брент Иствуд в материале для 19FortyFive.

Автор подчеркивает, что в ходе боевых действий в Сирии минимум пять танков Т-90С были выведены из строя огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Иствуд назвал башню танка, которую обстреливали из засады, самым уязвимым местом.

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Бронирование Т-90 обеспечивает высокий уровень защиты от снарядов других танков. Комбинированная броня, которую дополняет динамическая защита «Контакт-5», снижает риск поражения бронебойными снарядами. Автор отмечает, что танк может обеспечить защиту и от противотанковых ракет, но в Сирии противник использовал устаревающие ПТРК TOW-2A.

19FortyFive пишет, что большую угрозу для Т-90 может представлять ПТРК Javelin. Иствуд поясняет, что оператор TOW-2A должен сопровождать цель с момента пуска ракеты до попадания, а Javelin работает по принципу «выстрелил и забыл». Учитывая дальность полета ракеты комплекса, это позволяет устраивать засады для уничтожения танков Т-90.

Однако Т-90 оснащен комплексом оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Штора-1», который может фиксировать наведение вражеской ракеты. КОЭП способен автоматически выставлять дымовую завесу для маскировки танка.

«У России есть проблема с ее танками Т-90, и это угроза со стороны противотанковых ракет, особенно Javelin. Если старые TOW могут пробить броню, вы знаете, что Javelin тоже может. Таким образом, этот бой сводится к компетентности и мастерству экипажей Т-90 и персонала, стреляющего из Javelin», — резюмировал Иствуд.

Ранее в США назвали оружие для долгой войны с Россией. Издание Breaking Defense пишет, что США и их союзникам потребуются современные танки, боевые машины пехоты и буксируемая артиллерия.