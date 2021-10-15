Техногигант поборется с глобальной проблемой

Тайваньская компания TSMC построит завод по производству полупроводников в Японии, чтобы побороться с глобальной проблемой дефицита чипов. Техногигант намерен в долгосрочной перспективе удовлетворить растущий спрос со стороны автопроизводителей и технологических компаний, сообщает Reuters.

Запуск ожидается к концу 2024 года. На новом заводе TSMC хочет производить именно тот вид чипов, который пользуется наибольшим спросом со стороны заказчиков компании.

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«TSMC тесно сотрудничает со своими клиентами, чтобы спланировать мощности и инвестировать в передовые и специализированные технологии для удовлетворения их спроса», — сказал генеральный директор TSMC Си Си Вэй. Компания отказалась раскрыть информацию о расходах и производственных мощностях.

Глобальная нехватка полупроводников сыграла на руку производителям, поскольку доходы десяти крупнейших компаний рекордно выросли. По мнению TSMC, дефицит чипов сохранится в 2022 году на фоне быстро растущего спроса. Благодаря нему компания увеличила прибыль в третьем квартале на 13,8 процента — она составила 5,56 миллиарда долларов. Также TSMC повысила прогноз роста выручки на 2021 год примерно до 24 процента по сравнению с более ранним прогнозом — 20 процентов —, сославшись на отраслевую тенденцию растущего спроса на чипы.