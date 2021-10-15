Зеленский собрался в Великобританию

Владимир Зеленский собрался с визитом в Великобританию в конце октября

Президент Украины Владимир Зеленский собрался с визитом в Великобританию в конце октября. Об этом сообщил посол в Лондоне Вадим Пристайко, передает телеканал «Дом».

«В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины», — сказал он.

Кроме того, планируется встреча глав МИД, посвященная реализации договоренностей, заключенных двумя странами. Посол рассказал, что визиты украинских чиновников в Великобританию происходят регулярно.

«Недавно был вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции, которому был интересен опыт Великобритании — как реинтегрировать территории. Нам особенно интересно, что происходило в Северной Ирландии, как эти ненависть, терроризм переросли в политический процесс и сейчас более или менее все устроилось», — добавил Пристайко.

12 октября в Киеве состоялся саммит Украина — ЕС. По итогам было принято совместное заявление, в котором Киев и Брюссель призвали Россию прекратить «подстрекательство» вооруженного конфликта в Донбассе и признать ответственность за крушение малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году.