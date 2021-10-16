В США оценили попытку американского эсминца нарушить границу России

Американские читатели британского издания Daily Mail обсуждают инцидент с участием эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить государственную границу России в районе залива Петра Великого. Многих пользователей возмутило вторжение на территорию России.

«Америка никогда не уважала чужие границы», — прокомментировал ACdec2020.

Некоторые читатели обвинили в произошедшем президента США Джо Байдена и его администрацию, а также оценили их действия.

«Байден глупый и слабый, и Путин [президент России Владимир Путин] это знает», — говорится в комментарии пользователя SkullSplitter55.

«Байден превратил нас в неженок, и остальной мир это знает», — поддержал его Cosmic Citizen.

«Эсминец похож на Байдена, когда ему задавали вопросы, на которые он не мог ответить», — поделился мнением пользователь CookMeEggz.

О попытке Chafee пересечь российскую границу в Японском море сообщалось ранее 15 октября. Отмечалось, что эсминец США, несколько дней действующий в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России.

