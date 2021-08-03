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В Совфеде отреагировали на заявления США о вторжении в воды Крыма

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Американцы осознают, что следующий заход в территориальные воды России может закончиться печально для любого иностранного военного судна, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он отреагировал на заявление американского дипломата о возможности вторжения в воды Крыма, пишет газета «Известия».

«Им лучше спросить своих военных: согласны они делать такие провокационные шаги? Ни один нормальный американский военный на такую авантюру не согласится», — сказал сенатор. По его словам, подобные заявления являются словесной провокацией.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что американские корабли могут войти в территориальные воды Крыма. По его словам, моряки США могут повторить пример британских военных с эсминца Defender.

В Госдуме, комментируя слова Кента, заявили, что никто не будет появляться в территориальных водах России по разрешению Киева.

23 июня эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В Москве раскритиковали действия британской стороны, назвав их провокацией.

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