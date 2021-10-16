Названа причина нападения мужчины на пациентов в наркодиспансере Якутска

Пациент наркодиспансера в Якутске убил одного и ранил пять человек из-за проигрыша в карты

Мужчина, устроивший резню в республиканском наркодиспансере в Якутске, напал на пациентов из-за проигрыша в карты, со ссылкой на правоохранительные органы пишет Life.ru.

В правоохранительных органах назвали возможную причину нападения 47-летнего подозреваемого: ею могла стать обида из-за проигрыша. Мужчина попал в республиканский наркодиспансер с диагнозом алкогольная интоксикация утром в субботу, 16 октября. Придя в себя, он решил пройтись по медицинскому учреждению и нашел желающих сыграть в карты.

Как уточнил источник, мужчина ушел с пустыми руками, а позже вернулся и напал с ножом на всех, кто был в палате. Пострадал еще один пациент, который прибежал на шум. Из персонала никто ранений не получил.

Ранее стало известно, что мужчина нанес колото-резаные ранения пациентам учреждения. Один человек был убит, четверо госпитализированы. Зачинщик конфликта также попал в больницу.