МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в наркодиспансере Якутска

МВД: пациент наркодиспансера в Якутске нанес ножевые ранения соседям по палате и себе

МВД по республике Саха — Якутия раскрыло подробности нападения на пациентов в республиканском наркодиспансере в Якутске. В ведомстве отметили, что напавший на соседей по палате пациент нанес ранения не только им, но и себе, все были госпитализированы, передает РИА Новости.

В МВД пояснили, что звонок из медицинского учреждения поступил на пульт дежурной части 16 октября в 22 часа 10 минут по местному времени. Сообщалось, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место выехал наряд ППС.

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Пострадавшие и нападавший были госпитализированы, один человек скончался. В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняет Следственный комитет.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что один из пациентов напал с ножом на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Источник издания отметил, что причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям, по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 — пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

