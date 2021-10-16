МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в наркодиспансере Якутска

МВД по республике Саха — Якутия раскрыло подробности нападения на пациентов в республиканском наркодиспансере в Якутске. В ведомстве отметили, что напавший на соседей по палате пациент нанес ранения не только им, но и себе, все были госпитализированы, передает РИА Новости.
В МВД пояснили, что звонок из медицинского учреждения поступил на пульт дежурной части 16 октября в 22 часа 10 минут по местному времени. Сообщалось, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место выехал наряд ППС.
Пострадавшие и нападавший были госпитализированы, один человек скончался. В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняет Следственный комитет.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что один из пациентов напал с ножом на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Источник издания отметил, что причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.
СК возбудил уголовное дело по двум статьям, по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 — пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).