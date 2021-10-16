Раскрыты подробности нападения пациента якутской клиники на соседей по палате

Пациенту клиники в Якутии, который с ножом напал на соседей по палате, было 47 лет. Предположительно, это произошло из-за тяжелого морального состояния мужчины. Подробности раскрыл Telegram-канал Mash.

В результате ранения получили пять человек, один из пострадавших умер в машине скорой помощи. По данным издания, после того как мужчина нанес ранения окружающим, он воткнул нож себе в живот.

По версии Telegram-канала SHOT, мужчина поступил в наркодиспансер сегодня, 16 октября, с алкогольной интоксикацией. Он играл в карты с соседями по палате. В какой-то момент после проигрыша мужчина взбесился, взял в комнате медперсонала нож, напал на окружающих и ранил себя. Как пишет издание, двое его жертв находятся в реанимации. Самого пациента также госпитализировали. Из персонала клиники никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что после случившегося пациента задержали. По информации источника «Интерфакса», причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.