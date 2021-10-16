Пациент онкологического диспансера в Якутии напал на соседей по палате

Интерфакс: пациент напал на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии

Один из пациентов напал с ножом на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника издания, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Источник добавил, что причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.

На данный момент, отметил он, нападавший обезврежен и задержан. Обстоятельства атаки выясняются. В Следственном управлении СК сообщили, что на место инцидента выехали следователи.

15 октября в Рязани арестовали Владислава Цикунова и Марию Корнееву, обвиненных в ритуальном убийстве 15-летнего ребенка. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании россиянам, обвиняемым по статье 105 («Убийство») УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Арестованные не признали вины в инкриминируемом преступлении.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Сам обвиняемый заявил, что никто не собирался убивать мальчика, и все вышло случайно.