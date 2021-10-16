В Санкт-Петербурге росгвардейцы со стрельбой задержали пьяных дебоширов

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали двух пьяных дебоширов, сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.

Уточняется, что инцидент произошел в Новом Петергофе на улице Самсониевской. Двое граждан распивали алкогольные напитки и нарушали порядок. Когда правоохранители потребовали прекратить противоправные действия, дебоширы отреагировали агрессивно, оказали росгвардейцам активное сопротивление, хватали их за форменное обмундирование.

Чтобы пресечь противоправные действия, сотрудники сделали два предупредительных выстрела вверх, после чего граждане были задержаны.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали компанию молодых людей, которые незаконно проникли на крышу охраняемой жилой высотки в центре Москвы. По словам руферов, они залезли на крышу для красивых фотографий на фоне заката.