Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, в частности, предоставляет росгвардейцам право оцеплять охраняемые объекты в случае незаконного проникновения. В настоящее время они обеспечивают защиту важных государственных объектов, в числе которых находятся Крымский мост и Керченский пролив, а также электросетевой энергомост, соединяющий полуостров с материком.

Исходя из этого, закон «О войсках национальной гвардии России» дополнился нормой, согласно которой сотрудники Росгвардии проводят оцепление для пресечения попыток нарушителей незаконно проникнуть в акваторию охраняемых территорий.

Прежде они выставляли заслон в местах катастроф с целью обеспечения ликвидации последствий, для пресечения массовых беспорядков, в ходе розыска беглых преступников и в случаях сообщений о минировании зданий.