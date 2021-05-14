Путин принял предложение Золотова по ужесточению оборота оружия

Президент Владимир Путин принял предложение главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия и поручил продолжить проработку соответствующего законопроекта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 14 мая.

«Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Накануне глава Росгвардии предложил ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов. Комментируя предложения привлечь росгвардейцев к охране российских школ, Золотов отметил, что численности сотрудников Росгвардии и финансирования не хватит. Охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия (ЧОП), подчеркнул он.

Также Золотов предложил ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. В частности, по его мнению, следует установить пятилетний испытательный срок, во время которого гражданин может пользоваться только гладкоствольным оружием.

Кроме того, необходимо повысить до 21 года возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, отметил он. Порядок получения справки для владения оружия, по его мнению, также должен быть ужесточен: Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование.

Утром 11 мая в казанской школе №175 на улице Файзи произошло массовое убийство. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, более 20 получили ранения. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом.