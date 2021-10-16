Следователи возбудили уголовное дело после нападения в диспансере в Якутии

Дела по двум статьям возбудил СК после нападения на пациентов наркодиспансера в Якутске

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после нападения на пациентов в наркодиспансере в Якутске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по республике Саха — Якутия.

В отношении мужчины 1974 года рождения отделом по расследованию особо важных дел возбуждено дело по двум статьям: по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 — пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

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По данным следствия, вечером 16 октября в палате республиканского наркологического диспансера в Якутске мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. Один человек скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время на месте происшествия работают следователь и следователи-криминалисты, расследование продолжается.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что один из пациентов напал с ножом на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Источник издания отметил, что причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.