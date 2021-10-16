В ДНР назвали причины смерти 37 мирных жителей в ходе войны в Донбассе

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причинами смерти 37 человек, которые были захоронены в 2014 году, стали осколочные и пулевые ранения в результате конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

Отмечается, что специалистами Республиканского бюро судебно-медицинского бюро министерства здравоохранения ДНР были проведены медико-криминалистические и антропологические исследования «37 из 40 поднятых на данный момент тел». Так, большинство скончались в результате огнестрельных пулевых и осколочных ранений, взрывной травмы с фрагментацией тел и действия высокой температуры. Кроме того, некоторые погибли от полученных травм тела от действия тупых предметов, которыми могли быть элементы строительных конструкций.

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По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, все извлеченные тела при погребении были одеты в гражданскую одежду. «То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии. Наш долг — восстановить справедливость и узнать имя каждого из них, чтобы достойно увековечить память павших и облегчить страдания их родственников», — завила она.

Начальника Республиканского бюро судебно-медицинского бюро Дмитрий Калашников в свою очередь отметил, что стихийные захоронения начались летом 2014 года, когда город Снежное и его окрестности были под постоянным обстрелами украинских силовиков.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович указывал, что Киев располагает готовым планом по силовому захвату Донецка и Луганска. Он уточнил, что в случае начала боев ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.