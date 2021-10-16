В ДНР назвали причины смерти 37 мирных жителей в ходе войны в Донбассе

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причинами смерти 37 человек, которые были захоронены в 2014 году, стали осколочные и пулевые ранения в результате конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
Отмечается, что специалистами Республиканского бюро судебно-медицинского бюро министерства здравоохранения ДНР были проведены медико-криминалистические и антропологические исследования «37 из 40 поднятых на данный момент тел». Так, большинство скончались в результате огнестрельных пулевых и осколочных ранений, взрывной травмы с фрагментацией тел и действия высокой температуры. Кроме того, некоторые погибли от полученных травм тела от действия тупых предметов, которыми могли быть элементы строительных конструкций.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, все извлеченные тела при погребении были одеты в гражданскую одежду. «То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии. Наш долг — восстановить справедливость и узнать имя каждого из них, чтобы достойно увековечить память павших и облегчить страдания их родственников», — завила она.
Начальника Республиканского бюро судебно-медицинского бюро Дмитрий Калашников в свою очередь отметил, что стихийные захоронения начались летом 2014 года, когда город Снежное и его окрестности были под постоянным обстрелами украинских силовиков.
Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович указывал, что Киев располагает готовым планом по силовому захвату Донецка и Луганска. Он уточнил, что в случае начала боев ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.